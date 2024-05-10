На Западе признали раскол в НАТО из-за политики Украины The Telegraph: удары ВСУ по территории РФ внесли раскол в отношения стран НАТО

Фото: МО Украины

Удары Украины по территории России внесли раскол в отношения стран НАТО, пишет американский политический журналист Том Роган в статье для британской газеты The Telegraph. Он отметил, что США выступают против атак Киева, в то время как Великобритания и Франция, напротив, добиваются эскалации конфликта.

В результате растет стратегический разрыв между США и их ближайшим союзником, а также между США и их старейшим союзником. Великобритания и Франция считают, что России можно противостоять и сдерживать ее на тех же принципах, которые лежали в основе сдерживания времен холодной войны, — отметил автор публикации.

Как обратил внимание Роган, пока власти США публично сдерживают Украину от нанесения ударов по территории России, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о праве Киева использовать британское оружие для этих целей. Отмечается, что это противоречит звучавшим ранее заверениям Лондона при передаче Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон усиливает угрозы отправить войска на Украину. 2 мая он выставил для этого два условия — прорыв российской армии и просьба Киева. При этом французский лидер подчеркнул, что не стал бы полностью исключать такой вариант развития событий.

Ранее Reuters, разместившее заявление Кэмерона о праве Украины атаковать Россию западным оружием, отозвало свою публикацию. На следующий день агентство вернуло новостную заметку без видимых изменений.

Представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что резонанс, который возник после заявления Кэмерона, вынудил Лондон «дать заднюю». По ее словам, по этой причине агентство Reuters удалило статью с сайта.