Reuters отозвало публикацию об ударах по России Reuters отозвало материал со словами Кэмерона о праве Украины атаковать Россию

Агентство Reuters отозвало свою публикацию с заявлением министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием. На сайте сказано, что обновленная версия «будет опубликована в установленном порядке».

Сообщение агентства Рейтер о том, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обещает помощь Украине, отозвано в связи с пересмотром некоторых деталей в материале. Пересмотренная версия материала будет опубликована в установленном порядке, — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало Reuters, Кэмерон считает, что у Украины есть полное право наносить удары по территории РФ западным вооружением. Он также заметил, что Лондону ради поддержки ВСУ пришлось опустошить собственные арсеналы.

В Минобороны РФ сообщили, что два украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской области. Дроны были сбиты российскими силами ПВО в течение 25 минут.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска атаковали регион дронами-камикадзе. Один из беспилотников влетел в торговую точку, другой повредил кровлю хозпостройки частного дома. По словам главы региона, в обоих случаях обошлось без пострадавших.