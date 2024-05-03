Захарова объяснила причину отказа Британии от слов об ударах по РФ Захарова: резонанс стал причиной аннулирования слов Кэмерона об ударах по РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Резонанс, который возник после заявления главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины обстреливать Россию британским оружием, вынудил Лондон «дать заднюю», написала в своем Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, по этой причине агентство Reuters удалило статью с сайта.

На наших глазах разворачивается «чисто английское убийство». Уверена, он это сказал. Но резонанс, который вызвало данное заявление, вынудил Лондон дать заднюю и принести в жертву Reuters, — подчеркнула дипломат.

При этом Reuters пообещало выпустить обновленную версию интервью. Публикация появится «в установленном порядке», отметила Захарова.

Ранее российский дипломат предупредила, что Великобритании следует опасаться удара со стороны Украины по территории Соединенного Королевства их же оружием. По ее словам, киевские власти можно сравнить с «выкормленной» Западом террористической группировкой «Аль-Каида» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена). Такими словами Захарова отреагировала на заявление главы МИД Британии о «праве» Киева наносить удары по территории РФ британским оружием.