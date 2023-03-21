На Западе объяснили, почему Зеленский не критикует КНР за связи с Россией Politico: Зеленский не критикует КНР за связи с Россией, опасаясь потерять торгового партнера

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFICE/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский избегает критических высказываний в адрес Китая за сближение с Россией, опасаясь разозлить лидера КНР Си Цзиньпина, пишет газета Politico. Киев не хочет потерять торгового партнера в лице Китая, поэтому вынужден проявлять сдержанность.

Зеленский легко критикует европейские страны, в том числе Германию и Венгрию, за сближение с Россией, но в то же время ведет долгую дипломатическую игру «с союзником Москвы № 1 — главой КНР Си Цзиньпином», отмечает издание.

Зеленский хочет удержать Пекин в качестве инвестора, торгового партнера и потенциального посредника вместо того, чтобы отталкивать его и рисковать тем, что Си одобрит крупный экспорт вооружений для российских вооруженных сил, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин находится с визитом в России. В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он заявил, что Китай готов играть конструктивную роль в содействии урегулированию кризиса на Украине.

По мнению востоковеда Андрея Островского, визит главы КНР в Москву напугал Запад. Он пояснил, что это связано с планами путина и Си Цзиньпина подписать заявление об углублении отношений и направлений сотрудничества до 2030 года. Помимо того, визит служит демонстрацией поддержки Пекином Москвы на мировой арене, отметил эксперт.