Украинский аналитик Алексей Кущ резко высказался о желании властей страны превратить её во «вторую Польшу», чтобы угодить США. Вторая Польша Вашингтону не нужна, отметил экономист в статье, опубликованной изданием «Главред».

Вся наша внешняя политика была построена на идее стать для США второй Польшей, то есть на желании войти в группу стран-стратегов. Но США не нужна вторая Польша, у них уже есть первая, — подчеркнул Кущ.

По его мнению, обеспокоенность вызывают риски возникновения глобальных геополитических конфликтов, поскольку Украина в них будет участвовать лишь в качестве «прокси-страны».

Такие страны сходят со сцены в первых актах пьесы, как Меркуцио в шекспировской «Ромео и Джульетте», — пояснил он.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против предложения России об отказе Альянса от расширения на восток и оказания военной помощи Украине. По его словам, НАТО никогда не пойдёт на уступки в вопросах безопасности своих союзников или права народа решать свою судьбу.