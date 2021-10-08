На Украине призвали наказать депутата, поздравившего Путина с днём рождения

Служба безопасности Украины должна возбудить уголовное дело о госизмене в отношении депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы, который поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина. За это его необходимо лишить украинского гражданства, заявил на своей странице в Facebook глава исполкома партии Виталия Кличко «Удар» Артур Палатный.

Он назвал поступок депутата неприемлемым и призвал украинских правоохранителей возбудить против него уголовное дело. Он также призвал забрать у парламентария мандат за нанесение «ущерба суверенитету Украины» и наложить на Киву санкции.

Я понимаю, что ватная ушанка приросла к голове [Кивы] и пустила корни в то место, где вместо мозгов уже давно жомовая яма. Но этот человек является официальным представителем законодательного органа страны и официальным представителем Украины в мире, — подчеркнул Палатный.

Ранее Илья Кива выложил в своём Telegram-канале видео с поздравлением Владимира Путина. Он назвал его человеком, вернувшим своей стране былое величие и уважение во всём мире, и человеком, который пишет «новую историю славянского мира и единства». Кива также пожелал российскому лидеру сил, Божьего благословения и здоровья.

Владимир Путин 7 октября отметил свой день рождения, в этом году политику исполнилось 69 лет.