На Украине призвали наказать депутата, поздравившего Путина с днём рождения

Служба безопасности Украины должна возбудить уголовное дело о госизмене в отношении депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы, который поздравил с днём рождения президента России Владимира Путина. За это его необходимо лишить украинского гражданства, заявил на своей странице в Facebook глава исполкома партии Виталия Кличко «Удар» Артур Палатный.
Он
Я понимаю, что ватная ушанка приросла к голове [Кивы] и пустила корни в то место, где вместо мозгов уже давно жомовая яма. Но этот человек является официальным представителем законодательного органа страны и официальным представителем Украины в мире, — подчеркнул Палатный.
Ранее Илья Кива
Владимир Путин 7 октября отметил свой день рождения, в этом году политику исполнилось 69 лет.