На Украине предложили при войне с РФ мобилизовать детей

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Президент Эстонии Алар Карис считает, что русские школы могут остаться в республике, но всё равно надо переходить на эстоноязычное образование. Глава государства заявил в эфире ETV+, что ему сложно ответить, сколько таких школ останется.

Речь идёт о плане Минобразования республики, представленном в начале декабря, о переводе всех финансируемых государством общеобразовательных школ на эстонский язык к 2035 году. Это гипотетический вопрос, сколько школ останется. Ответить...