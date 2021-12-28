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На Украине предложили при войне с РФ мобилизовать детей

Аналитик Кочетков: Украина в случае войны с РФ должна поставить под ружьё детей
03:29, 29 декабря 2021
На Украине предложили при войне с РФ мобилизовать детей Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Украинский аналитик Александр Кочетков назвал полезной мобилизацию детей в случае крупного вооружённого конфликта, в том числе с Россией. Такое мнение он высказал в статье, опубликованной изданием «Главред», отметив, что это позволит увеличить потери противника.

Кочетков считает позитивным решение президента Украины Владимира Зеленского поставить на воинский учёт женщин. При таком подходе под ружьё удастся поставить большее число военнослужащих.

И неважно каких — мужчин, женщин или подростков. Главное, чтобы стреляли из автоматов и другого оружия примерно в сторону противника. При массовой стрельбе сработает теория вероятностей, и пули со снарядами цель найдут, — подчеркнул аналитик.

Он назвал современную войну «статистикой больших чисел», пояснив, что предложенная им мера поможет «увеличить вероятные потери противника».

Это для спецопераций имеет значение уровень подготовки исполнителей, — уверен Кочетков.

Ранее стало известно, что на Украине расширили список специальностей и профессий женщин, которых будут ставить на воинских учёт. Так, в перечень вошли женщины-библиотекари, а также пиарщицы. Об этом сказано в приказе Минобороны страны. В ведомстве добавили, что список охватывает сотни специальностей и профессий.

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