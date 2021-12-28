На Украине предложили при войне с РФ мобилизовать детей

На Украине предложили при войне с РФ мобилизовать детейАналитик Кочетков: Украина в случае войны с РФ должна поставить под ружьё детей
Украинский аналитик Александр Кочетков назвал полезной мобилизацию детей в случае крупного вооружённого конфликта, в том числе с Россией. Такое мнение он высказал в статье, опубликованной изданием «Главред», отметив, что это позволит увеличить потери противника.
Кочетков
И неважно каких — мужчин, женщин или подростков. Главное, чтобы стреляли из автоматов и другого оружия примерно в сторону противника. При массовой стрельбе сработает теория вероятностей, и пули со снарядами цель найдут, — подчеркнул аналитик.
Он назвал современную войну «статистикой больших чисел», пояснив, что предложенная им мера поможет «увеличить вероятные потери противника».
Это для спецопераций имеет значение уровень подготовки исполнителей, — уверен Кочетков.
Ранее стало известно, что на Украине расширили список специальностей и профессий женщин, которых будут ставить на воинских учёт. Так, в перечень вошли женщины-библиотекари, а также пиарщицы. Об этом сказано в приказе Минобороны страны. В ведомстве добавили, что список охватывает сотни специальностей и профессий.