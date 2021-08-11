На Украине насторожились после десяти предупреждений Путина

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что власти Украины должны адекватно реагировать на предупреждения президента РФ Владимира Путина. Парламентарий в Facebook насчитал десять таких предупреждений.

Кузьмин отметил , что российский руководитель много раз указывал Киеву на ошибочную политическую линию, однако его заявления на Украине продолжают игнорировать.

Первый месседж Путина украинской власти был по поводу Майдана. Никто его не понял. Второй — Крым. Опять не дошло. Третий — Донбасс. Мимо. «Турецкий поток». Пофиг. «Северный поток — 2». Аналогично. Увеличение цены на газ. До лампочки, — подчеркнул депутат.

Кузьмин также рассказал об иске к Украине в ЕСПЧ, заявлении в ООН, статье Путина об Украине и реакции главы РФ на преследование лидера оппозиционной партии Виктора Медведчука.

А наши в ответ: кому не нравится — валите жить в Россию... Как думаете, они действительно не понимают, чем всё это может закончиться? И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением? — задался вопросом депутат.

Ранее стало известно, что Украине и западным странам невыгодно, чтобы Россия была большой страной. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко. По его словам, лучшим выходом из ситуации мог бы стать распад РФ на несколько самостоятельных государств, хотя такой сценарий вполне может испугать западных партнёров.