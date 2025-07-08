На территории всей Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. Предупреждения были зафиксированы практически одновременно во всех регионах страны.

Согласно данным ресурса, тревогу объявили приблизительно в 22:50. Украинцам рекомендовали соблюдать меры безопасности.

Ранее стало известно, что в Одессе произошли мощные взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога, местные жители сообщали о пожарах и горящих автомобилях на местах прилетов. По мнению очевидцев, были применены баллистические ракеты.

До этого стало известно о массированном ночном ударе российской армии по украинской территории, в ходе которого было использовано более 450 отечественных дронов «Герань-2». ВС РФ применили приблизительно 40 ракет различных типов. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Также Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры, как утверждается, атаки ударных беспилотников на один из объектов в Харькове. Предположительно, использовались дроны-камикадзе «Герань». Минобороны России не комментировало эту информацию.