Экс-глава МИД Украины предрёк распад России на «десять нормальных стран»

Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил, что Украине и западным странам невыгодно, чтоб Россия была большой страной. И лучшим выходом из ситуации мог бы стать распад РФ на несколько самостоятельных государств, заявил Огрызко в интервью «Еспрессо».

Наша функция будет заключаться в том, чтобы объяснить Западу, что для него выгоднее иметь десять мирных нормальных стран на территории нынешней Российской Федерации, чем одну, — пояснил свою позицию Огрызко.

По словам бывшего дипломата, такой сценарий вполне может испугать западных партнёров, но Украина должна доказать им экономическую выгоду такого варианта. Однако на вопрос о границах таких государств эксперт ответить затруднился, заявив, что они якобы «уже прорисовываются» на карте.

Бывший глава украинского МИД вспомнил Уральскую республику, которая просуществовала в границах Свердловской области около трёх месяцев в 1993 году. Целью образования такой автономии было приобретение большей экономической и законодательной самостоятельности.

Вот что мы знаем об Уральской народной республике, о Сибирской народной республике, о настроениях народов, населяющих Кольский полуостров. Россия повторяет путь СССР, как под копирку. Люди, которые там сидят, почему-то не хотят этого понимать. Или это просто высокомерие, или просто тупость, или это имперский синдром их настолько пропитал, что они думают «ну как-то там рассосётся», — заявил Огрызко, добавив, что Россия «распадётся».

Бывший глава украинского МИД высказывает идеи о распаде России не в первый раз. В частности, в 2018 году Огрызко предрекал, что Россия распадётся на составные части в течение ближайших 50 лет. Проблемными сферами в стране он назвал экономику и политику, а также то, что Россия «проиграла» в гонке вооружений Западу.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что жителям страны не стоит надеяться на распад России. В эфире телеканала NewsOne политик отметил, что такие мысли приходят в голову лишь недалёким людям.