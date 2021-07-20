Азаров рассказал украинцам о распаде России пословицей

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что жителям страны не стоит надеяться на распад России. В эфире телеканала NewsOne политик отметил, что такие мысли приходят в голову лишь недалёким людям.

Есть хорошая пословица на этот счёт: «Это дураком надо быть, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия распадётся». Никуда она не распадётся, — подчеркнул Азаров.

Он добавил, что в Киеве политики должны думать о том, как «самим не распасться». Азаров пояснил, что Украина может развиваться только вместе с Россией.

При тех антироссийских настроениях у Украины будущего нет. <...> На Западе, Европейскому союзу мы абсолютно не нужны, — уверен экс-премьер.

Он отметил, что конфликт между странами разгорелся из-за госпереворота на Украине и прихода к власти людей, которые делают из Украины плацдарм для нападения на Россию.

Ранее стало известно, что Россия хочет превратить Чёрное море в своё «внутреннее озеро», захватив его. Но Украина готова разрушить эти планы. Власти уже решили, как они это сделают. Об этом рассказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Согласно плану внешнеполитического ведомства, Украина должна объединить свои усилия с Грузией, Молдавией, участниками НАТО и другими странами в борьбе с Россией.