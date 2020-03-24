https://static.news.ru/photo/3e56f6e0-6de4-11ea-8ac4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Заражение коронавирусом было выявлено у второго гражданина России, находящегося на Кубе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

Ранее на Кубе в критическом состоянии был госпитализирован гражданин России, прилетевший из Парижа. В настоящее время его состояние стабильно.

Как писал NEWS.ru, накануне кубинские власти отправили на карантин из-за коронавируса всех туристов. В изоляции в своих отелях оказались 32 тысячи человек, среди них — семь тысяч россиян. Ограничения касаются и тех, кто не снял номер в отеле, а поселился в частном жилье. Этих туристов переведут в гостиницы.

По состоянию на 24 марта в мире коронавирусом заразились более 387 тысяч человек, 16,7 тысячи умерли, более 101 тысячи выздоровели.

В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека успешно излечились от инфекции.