На дне Эгейского моря нашли исчезнувшую 80 лет назад подлодку

Греческие водолазы обнаружили на дне Эгейского моря потопленную 80 лет назад итальянскую подлодку Jantina. Она погибла в бою, о котором мало что известно, сообщает Express.
Субмарина Jantina
История морского боя — словно головоломка, и эта находка — часть этой головоломки. Прямое противостояние подводных лодок — редкое событие, — подчеркнул он.
Подлодку обнаружили к югу от острова Миконос на глубине 103 метра. Опознали с помощью записей Управления военно-морской истории Италии.
Jantina была спущена на воду в 1932 году. Британская подлодка Torbey затопила её, выпустив шесть торпед. Спаслись лишь шесть моряков, доплывших до острова Миконос.
Ранее стало известно, что поиски Военно-морскими силами Франции затонувшей в 1968 году подлодки «Минерва» увенчались успехом в 2019 году. Субмарину обнаружили на глубине 1300 метров в 45 километрах к югу от Тулона. 57-метровая дизель-электрическая субмарина исчезла 27 января 1968 года в восточной части Средиземного моря между островами Крит и Кипр. Последний раз, когда она вышла на связь, подводники сообщили о сильном шторме.