На дне Эгейского моря нашли исчезнувшую 80 лет назад подлодку

Греческие водолазы обнаружили на дне Эгейского моря потопленную 80 лет назад итальянскую подлодку Jantina. Она погибла в бою, о котором мало что известно, сообщает Express.

Субмарина Jantina вышла с греческого острова Лерос с 48 моряками на борту, но 5 июля 1941 года была потоплена торпедой, запущенной с британской подводной лодки HMS Torbey. Один из участников поисков отметил, что данный бой является редким событием.

История морского боя — словно головоломка, и эта находка — часть этой головоломки. Прямое противостояние подводных лодок — редкое событие, — подчеркнул он.

Подлодку обнаружили к югу от острова Миконос на глубине 103 метра. Опознали с помощью записей Управления военно-морской истории Италии.

Jantina была спущена на воду в 1932 году. Британская подлодка Torbey затопила её, выпустив шесть торпед. Спаслись лишь шесть моряков, доплывших до острова Миконос.

Ранее стало известно, что поиски Военно-морскими силами Франции затонувшей в 1968 году подлодки «Минерва» увенчались успехом в 2019 году. Субмарину обнаружили на глубине 1300 метров в 45 километрах к югу от Тулона. 57-метровая дизель-электрическая субмарина исчезла 27 января 1968 года в восточной части Средиземного моря между островами Крит и Кипр. Последний раз, когда она вышла на связь, подводники сообщили о сильном шторме.