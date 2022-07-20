Myśl Polska: в Польше рухнул рынок угля из-за санкций против России

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Польское издание Myśl Polska в своей редакционной статье написало, что рынок угля в стране начал рушиться из-за решения властей страны ввести эмбарго на импорт топлива из России и «зелёной» энергетической политики Евросоюза. Отмечается, что эмбарго Евросоюза на импорт угля из России начнёт действовать с 1 августа. При этом польский сейм запретил импорт российского угля ещё в апреле, что ещё больше дестабилизировало ситуацию.

Брюссель дал время пополнить запасы на зиму. Польша пошла на радикальные меры. Уже в апреле решением сейма уголь из России был запрещён. Это дестабилизировало ситуацию, — сказано в публикации.

Ситуацию с увеличением добычи ресурса осложняет принятая политика «зелёной» энергетики. Автор материала указывает на то, что в стране наступил кризис, несмотря на то, что ещё пока июль.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Польша закупает газ у Германии по реверсу, который Берлин получает у России. Глава государства подчеркнул, что для Варшавы дешевле покупать газ у ФРГ, так как немецкое правительство получает российский газ по более низкой цене. Несмотря на это, российский лидер указал на то, что газ от этого не перестаёт быть российским.

Он добавил, что компания «Газпром» всегда выполняла и впредь будет выполнять свои обязательства по поставкам газа. Путин отметил, что тот факт, что партнёры перекладывают или пытаются переложить свои собственные ошибки на Россию, на «Газпром», — это «не имеет под собой никаких оснований».