«Это наш газ»: Путин напомнил Европе откуда у неё топливо Путин напомнил Европе откуда у неё топливо

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Президент России Владимир Путин заявил по итогам встречи астанинской «тройки», что Польша закупает газ у Германии по реверсу, который Берлин получает у России. Глава государства подчеркнул, что для Варшавы дешевле покупать газ у ФРГ, так как немецкое правительство получает российский газ по более низкой цене. Несмотря на это, российский лидер указал на то, что газ от этого не перестаёт быть российским, пишет ТАСС.

Газ в Германии откуда? Это наш российский газ, — заявил Путин.

Он добавил, что компания «Газпром» всегда выполняла и впредь будет выполнять свои обязательства по поставкам газа. Путин отметил, что тот факт, что партнёры перекладывают или пытаются переложить свои собственные ошибки на Россию, на «Газпром», это «не имеет под собой никаких оснований».

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль ранее призвал население и предприятия Европы снизить потребление газа как можно скорее. Впрочем, как он заметил, взлёт цен и так серьёзно снизил темпы потребления газа европейцами, но «значительное дополнительное сокращение необходимо, чтобы подготовить Европу к сложной зиме».

Бироль подсчитал, что Евросоюзу нужно сэкономить до зимы около 12 млрд кубометров газа, при том, что годовое потребление всех стран-участников составляет от 300 до 400 млрд кубометров. Глава МЭА признал, что Европе не удастся закупить нужный объем голубого топлива из третьих стран, если придется полностью отказаться от российского газа.