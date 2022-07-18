Зима будет тяжкой: Европе предложили пять способов снизить потребление газа Глава МЭА предложил Европе топ-5 способов снизить потребление газа перед тяжелой зимой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Населению и предприятиям Европы предложили топ-5 способов снизить потребление газа. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль призвал сделать это как можно скорее. Впрочем, как он заметил, взлет цен и так серьезно снизил темпы потребления газа европейцами, но «значительное дополнительное сокращение необходимо, чтобы подготовить Европу к сложной зиме», говорится в отчете, опубликованном на сайте МЭА.

Бироль подсчитал, что Евросоюзу нужно сэкономить до зимы около 12 млрд кубометров газа, при том, что годовое потребление всех стран-участников составляет от 300 до 400 млрд кубометров. Глава МЭА признал, что Европе не удастся закупить нужный объем голубого топлива из третьих стран, если придется полностью отказаться от российского газа.

Последние действия России по дальнейшему сдавливанию поставок природного газа в Европу вместе с другими недавними сбоями поставок — тревожный сигнал для Евросоюза, — сказал он.

Глава Международного энергетического агентства предложил пять мер, которые позволят европейцам подготовиться к зиме: создать аукционные платформы, чтобы стимулировать сокращение потребления предприятиями, снизить потребление в энергетическом секторе, улучшить координацию между операторами газификации и электроэнергии, в том числе по вопросу пиковых нагрузок. Бироль также порекомендовал «переучить» население, чтобы сократить потребление газа в быту. Наконец, пятый пункт — усовершенствовать планирование как на государственном, так и на общеевропейском уровне.

Международное энергетическое агентство выполняет консультативную функцию, анализирует данные и выдает прогнозы.

Пока же Европу донимает рекордная жара. Сотни умерших от теплового удара, десятки тысяч гектаров сгоревших лесов, испытывающие жажду звери и птицы — аномальная температура накрыла Европу и стала главной темой абсолютной всех западных СМИ. Ее пик ожидается на этой неделе.

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