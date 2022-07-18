112 градусов по Фаренгейту: Европа стала очень горячей Жители Старого Света готовятся к «тепловому апокалипсису» — вот-вот там будет больше 40 градусов в тени. Теперь горячий фронт надвигается и на Турцию

Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Pressм

Сотни погибших от теплового удара, десятки тысяч гектаров сгоревших лесов, испытывающие жажду звери и птицы — аномальная жара, накрывшая Европу, стала главной темой абсолютной всех западных СМИ. Ее пик ожидается на этой неделе. В понедельник, 18 июля, столбики термометров по обе стороны Ла-Манша обещают превысить отметку 40 градусов по Цельсию. Медики готовят койки для сердечных больных. Аграрии предрекают гибель урожая зерновых, картофеля и кукурузы. Экологи обвиняют во всем политиков, из-за попустительства которых «приходится наблюдать глобальное потепление в режиме реального времени».

Да уж, жарковато у нас. Погода и так любимая тема англичан. А теперь и вовсе все новости только про жару, — поделилась с NEWS.ru наша соотечественница Анна, живущая в Лондоне. — Проблема Лондона и в целом Британии, что такая жара тут случается редко, поэтому в большинстве домов нет кондиционеров. В транспорте и в больницах их тоже нет — вот это действительно проблема. Сейчас миски или бутылки со льдом под вентилятором — повсеместный лайфхак. Еще выросли продажи пива, хотя врачи и социальные службы рекомендуют пить только воду.

Накануне метеорологическое управление Британии впервые в истории королевства выпустило «красное» предупреждение о надвигающейся жаре. Власти созвали кризисный штаб. На большей части территории Англии — в Лондоне, Лидсе, Бирмингеме, Кембридже, Йорке и Манчестере — ожидается до 40 градусов по Цельсию. Предыдущий рекорд — 38,7 градуса — был зарегистрирован в Кембридже в 2019 году. Также в зоне риске находятся Уэльс и юг Шотландии. По интернету разошлась шуточная карта Британских островов с прогнозом погоды, на которой все области отмечены красным и подписаны как «чертов кошмар» (переводим для читателей в цензурном варианте).

В школе детям разрешили остаться дома. Или можно не надевать официальную форму — рубашку, галстук, ботинки. В спортивной школе нам тоже сказали, что не обязательно брать фирменную форму, сойдет что-нибудь попроще, — говорит Анна из Лондона.

Фото: Paul Marriott/imago stock&people/Global Look Press Гвардеец потерял сознание из-за жары. Архивное фото

В соцсетях появляются красноречивые кадры — вот сотрудник Букингемского дворца поит водой из бутылки гвардейца Ее Величества в карауле, вот служащий в костюме идет по улице с напольным вентилятором под мышкой, вот белый медведь в Йоркширском парке дикой природы отмокает в прохладном пруду. Британское общество лошадей разослало памятки с наглядными картинками о том, как правильно заботиться об обитателях конюшен в такие дни. Оказывается, даже лошадкам нужен солнцезащитный крем — его советуют наносить «на кончик носа». В Лондонском зоопарке предупредили посетителей, что многие животные спасаются в прохладных укрытиях и их нельзя будет увидеть. Королевские музеи Гринвича закрылись в два часа пополудни. «Жарче, чем в Сахаре», — сетуют британцы. «Африканскую» жару тут переименовали в «английскую паяльную лампу». Не обошлось без несчастных случаев: в Нортумберленде 13-летний подросток решил искупаться в речке, но не справился с течением и утонул.

Большинство европейских рек замедлили течение, почвы пересохли и станут еще суше, — отмечает Politico.

В испанском Дон-Бенито столбик термометра дополз до отметки 43,3 градуса. По данным агентства BNO News, в Испании и Португалии от жары умерли уже более 1000 человек. В одной только провинции Мадрид скончались 22 жителя, один из них — 60-летний уборщик — прямо на работе. В окрестностях столицы от теплового удара погиб 50-летний мужчина. Как передает агентство AFP, «температура его тела поднялась до 40 градусов, врачи не смогли помочь ему». При этом испанцев не покидает природное жизнелюбие. На мадридских улицах разыгрались карнавальные «побоища»: парни с раскрашенными лицами стреляют друг в друга из водяных пистолетов, а задорные пенсионерки опрокидывают тазики с водой из окон прямо на головы прохожих — к восторгу последних. К призывам быть рачительней темпераментные южане не слишком прислушиваются. Кстати, многие европейские города установили питьевые фонтанчики и распылители воды.

Фото: Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press Распылитель воды на улицах Марселя. Франция

В Испании, Португалии, Франции и Греции продолжают бушевать пожары. Испанский премьер Педро Санчес с прискорбием сообщил, что на северо-западе Пиреней в борьбе с огнем погиб пожарный. С 10 июля в королевстве появилось уже три десятка возгораний. Как передает New York Times, уже более 2 тысяч французских пожарных пытаются потушить два гигантских очага пламени, охвативших 130 квадратных километров сосновых лесов. Из-за ЧП пришлось эвакуировать примерно 16 тысяч жителей и туристов с атлантического побережья Франции, закрылись пляжи. Французы готовятся пережить свой температурный рекорд — 112 градусов по Фаренгейту (44 по Цельсию).

В отдельных областях на юго-западе Франции мы ожидаем тепловой апокалипсис, — сообщил агентству AFP синоптик Meteo-France Франсуа Гуран.

Фото: Lex Zea/Keystone Press Agency/Global Look Press Тушение лесного пожара. Испания

В Нидерландах решили от греха подальше прервать 104-й Международный четырехдневный марш — марафон по спортивной ходьбе, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников. В Германии температурного пика ожидают 19 июля. Но уже в понедельник жара установила тут рекорды: 36 градусов в Берлине и Дрездене, 38 — во Франкфурте и Кельне. В верхнем течении Эльбы — заповеднике «Саксонская Швейцария» — в ночь на понедельник тоже начался пожар на горном крутом склоне. Сотни пожарных пытаются его ликвидировать, двое были ранены. Глава Немецкого крестьянского союза Йоахим Руквид заявил, что из-за засухи уже пострадал урожай зерновых. Теперь под угрозой картошка и кукуруза. По мнению Spiegel, это грозит усугубить продовольственный кризис, вызванный боевыми действиями на Украине.

Между тем газета Hurriyet предупреждает: из Европы жара вот-вот перекинется на Турцию. По прогнозам синоптика Орхана Шена, она накроет республику с 22 июля.

В Турции больше нет средиземноморского климата, а есть засушливый климат, — констатирует Шен.

По данным Государственной метеорологической службы Турции, в регионе Мраморного моря температура достигнет 35 градусов по Цельсию, а в некоторых провинциях Эгейского региона может подняться до 45.