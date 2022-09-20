«Мы все — часть мира»: Эрдоган вплотную взялся за Россию и Украину Турецкий лидер готовится стать главным по умиротворению — в надежде, что ему это зачтется как внутри, так и снаружи

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в последнее время старается участвовать в решении всех мировых проблем, до которых может дотянуться. Естественно, он не остался в стороне и от конфликта РФ с Украиной. Турецкий лидер заявил о желании помирить Москву и Киев и посадить их за стол переговоров. Именно эти инициативы, по его словам, он обсуждал на недавних переговорах с российским президентом Владимиром Путиным в узбекской столице на саммите ШОС. По всей видимости, там турецкий президент озвучил свое видение решения украинского кризиса, которое позволит завершить спецоперацию России на Украине. Какие подходы предлагает Эрдоган и насколько они действенны?

Турция — часть мира

Хотя Турция сегодня занимает неотъемлемое место в НАТО и является важным союзником США, с начала российской спецоперации на Украине эта страна проводит независимую от Альянса политику. В частности, Анкара не только отказалась от введения санкций в отношении России, но и начала активное развитие двустороннего сотрудничества и торговых отношений с Москвой. Такой подход обусловлен политической философией Эрдогана, который, невзирая на глобальные процессы, намерен сделать Турцию партнером для всех сторон. Это доказывают недавние заявления турецкого лидера, который предупредил Запад, что «Россию не стоит недооценивать», и раскритиковал его за «провокационную политику» в отношении Путина.

Мы проводим переговоры со всеми странами мира. Я буду встречаться и с председателем КНР Си Цзиньпином, и с господином Путиным, и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Потому что мы все являемся частью этого мира, — заявил Эрдоган.

Фото: Xie Huanchi/Xinhua/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин, премьер-минстр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин

Одним словом, отказываться от сбалансированной политики, как того требуют западные партнеры, и еще больше разжигать противостояние Москвы и «коллективного Запада» Эрдоган не собирается, а, наоборот, стремится «закончить битву миром». По словам турецкого лидера, он просит об этом и Путина, и украинского президента Владимира Зеленского. Ведь «нет победителя в войне, которая уносит жизни людей».

Интересно, что версия интервью президента, опубликованная в турецких СМИ, отличается от английской в очень важных заявлениях, и при этом турецкая публикация значительно больше по объему. В частности, западные СМИ сократили слова Эрдогана, в которых он отмечает усилия Москвы и, в частности, Путина. Так, Эрдоган подчеркнул, что, несмотря на антироссийские настроения в мире, его «дорогой друг» Путин с начала спецоперации на Украине действует исходя из интересов своего государства. Другой вопрос, по словам президента, что это приводит к гибели людей. Но и именно поэтому Анкара совместно с ООН сейчас работает над разрешением противоречий между сторонами. А Москва, как заявил Эрдоган, при этом прилагает все усилия для того, чтобы поскорее завершить военные столкновения на территории Украины.

Мы ведем переговоры и с господином Путиным, и с господином Зеленским. Также и генеральный секретарь ООН продолжает контакты с господином Путиным, и с господином Зеленским. Что это означает? Если мы хотим достичь результата, то мы должны переговорить с обоими лидерами, а не выступать на стороне одного из них. Вот почему я так настаиваю на встрече лидеров <...>. У нас пока не получилось, но я не теряю надежды, — отметил турецкий президент.

Причем Эрдоган напомнил, что люди гибнут не только с украинской, но и с российской стороны. Поэтому «Украина должна наладить взаимопонимание с Россией», чтобы положить конец конфликтам и войнам.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Балансирующий на краю

Анкара смогла договориться о сделке, которая разблокировала украинские порты и уничтожила угрозы продовольственного кризиса. Речь идет о работе Координационного центра в Стамбуле, занятого отслеживанием поставок сельхозгрузов с Украины. Со дня заключения «продуктовой сделки» в июле уже экспортировано почти 3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Таким образом, Турции благодаря посредничеству удалось стать крупнейшим продовольственным хабом в Средиземноморском регионе. В турецких СМИ также отмечается идея Эрдогана поскорее наладить вывоз российской сельхозпродукции, в первую очередь, по его словам, «для нужд бедных стран».

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press Инспекционная делегация, поднимающаяся на борт судна с грузом зерна с Украины.

Хотя Эрдогану пока не удалось посадить двух лидеров за стол переговоров, он пытается содействовать сторонам в гуманитарных вопросах и уже сумел достичь определенных успехов. Так, по словам президента Турции, на данный момент достигнута договоренность об обмене между РФ и Украиной 200 пленных, что является, по словам Эрдогана, «хорошим достижением».

Однако вряд ли этих инициатив достаточно, чтобы посадить Москву и Киев за стол переговоров. До их начала, считает Эрдоган, «Украине надо вернуть территории».

Это то, что нужно, и то, что ожидается. В этом вопросе господин [генсек ООН Антониу] Гутерриш сделал определенные шаги. Есть шаги, которые предприняли и мы. Эти шаги и это возвращение [территорий] действительно облегчат нашу работу, — отметил Эрдоган. — Сохранение территориальной целостности, суверенитета и политического единства Украины критически важно не только для региона, но и глобальной безопасности и стабильности, — подчеркнул Эрдоган.

При этом политика турецких властей не может не раздражать западных партнеров. Для многих из них Анкара оказалась непредсказуемым партнером, который подрывает решимость и союзничество внутри НАТО в соперничестве с Москвой. Возникает вопрос: зачем Эрдогану понадобилась посредническая миссия между Москвой и Киевом? Турецкий аналитик американского журнала Responsible Statecraft Сибель Октай уверена, что сбалансированная политика Анкары в отношении Москвы необходима в преддверии президентских выборов в июне 2023 года. Экономическая ситуация в стране привела к тому, что впервые избирательная кампания Эрдогана может потерпеть крах. А позиция Турции по Украине напрямую связана с его политическим будущим. По словам аналитика, турецкий президент нуждается в народной поддержке больше, чем когда-либо, и его политика в отношении Украины может просто помочь ему получить ее.

Он не может повернуться спиной к России и отправить экономику страны в штопор, учитывая, как сильно связаны в торговом плане Москва и Анкара. Вместо этого он балансирует на краю, называя это «стратегической автономией» Турции во внешней политике, и получает дополнительные очки, выступая посредником в переговорах между воюющими сторонами, — пишет Октай.

Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленскийленский

Война не может быть вечной, поэтому действия Эрдогана как единственного инициатора помирить стороны рано или поздно приведут к результатам, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Яшар Ниязбаев. Для этого, по его словам, турецкий лидер просто будет дожидаться нужного момента.