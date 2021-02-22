МВД Грузии объяснило использование газа при задержании оппозиционера Мелии

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МВД Грузии объяснило использование газа при задержании оппозиционера Ники Мелии. Он возглавляет партию «Единое национальное движение». По данным ведомства, силовики несколько раз просили граждан, пришедших в офис организации, не препятствовать исполнению решения суда об аресте гражданина.

Несмотря на многочисленные предупреждения, собравшиеся в офисе партии отказались подчиниться законным требованиям полицейских и начали оказывать сопротивление силовикам. Соответственно, при исполнении своих обязанностей <...> полиция применила соразмерную силу, предусмотренную законом, и специальные средства, — говорится на официальном сайте МВД республики.

Основателем «Единого национального движения» является бывший лидер Грузии Михаил Саакашвили. Задержание Мелии санкционировал суд Тбилиси после того, как депутат не уплатил залог в размере 40 тысяч лари (более $12 тысяч) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Ожидавший ареста политик забаррикадировался вместе со сторонниками в офисе партии в Тбилиси. Чтобы их разогнать, силовики применили перцовый газ.

Даже после того как на оппозиционера надели наручники, периметр здания партии всё ещё оцеплен полицией. На улице, около офиса «Единого национального движения», собрались его активисты и лидеры других оппозиционных партий. Они протестуют против действий полиции, но в столкновения с ней не вступают, лишь скандируют лозунги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что грузинский парламент выразил 22 февраля доверие новому правительству во главе с Ираклием Гарибашвили. Он перед этим раскритиковал бывшего президента Михаила Саакашвили. По словам Гарибашвили, правительство обвиняют в «предательстве и кошмаре», совершённом партией «Единое национальное движение», а граждане Грузии не представляют развития страны при участии партии ЕНД.