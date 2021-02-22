«Позор нашей нации»: кандидат в премьеры Грузии раскритиковал Саакашвили

https://static.news.ru/photo/3268a98c-7504-11eb-b83e-96000091f725_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили раскритиковал бывшего президента Михаила Саакашвили.

Грузинский парламент 22 февраля должен проголосовать за вотум недоверия кандидату в премьеры и его правительству. По словам Гарибашвили, правительство обвиняют в «предательстве и кошмаре», совершённом партией «Единое национальное движение».

Как можно обвинить человека в чём-либо без чётких доказательств? Михаил Саакашвили — позор нашей нации и армии, называющий себя главнокомандующим, выступает с клеветой. Человек, который разогнал и пытал людей, — заявил политик во время выступления в парламенте.

Он подчеркнул, что граждане Грузии не представляют развития страны при участии партии ЕНД, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» выдвинула кандидатуру действующего министра обороны Ираклия Гарибашвили на пост премьер-министра.

17 февраля Тбилисский городской суд арестовал главу партии «Единое национальное движение» Ники Мелия за неуплату залога в размере более $12 тысяч по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Это решение вызвало политический кризис в стране. На следующий день в отставку ушёл премьер страны Георгий Гахария по причине разногласий с командой.