Глава Минобороны Грузии выдвинут кандидатом на пост премьер-министра

https://static.news.ru/photo/11e87a4a-71ec-11eb-a992-96000091f725_660.jpg Ираклий Гарибашвили Фото: mod.gov.ge

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» выдвинула кандидатуру действующего министра обороны страны Ираклия Гарибашвили на пост премьер-министра.

Политсовет единогласно принял решение выдвинуть кандидатуру Ираклия Гарибашвили на пост премьер-министра страны, — цитирует РИА Новости председателя партии Ираклия Кобахидзе.

Кандидатура Гарибашвили была предложена после того, как премьер страны Георгий Гахария объявил об уходе в отставку из-за споров об аресте оппозиционера Ники Мелии. Гахария считает, что подобные действия неприемлемы, а заключение представителя оппозиции под стражу только ухудшит политическую ситуацию в стране.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Грузии Георгий Гахария ушёл в отставку, сославшись на разногласия со своей командой по теме Ники Мелии — председателя партии бывшего президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

Он занимал свой пост с 9 сентября 2019 года. А ранее был министром внутренних дел и вице-премьером страны — в 2017–2019 годах.

17 февраля 2021 года Тбилисский суд постановил отправить оппозиционного политика Нику Мелию под арест. А до этого грузинский парламент лишил его депутатской неприкосновенности, сохранив при этом за ним место в кресле.