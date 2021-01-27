Мужчина пересказал последний разговор с умирающей от коронавируса женой

https://static.news.ru/photo/620c3c4c-6124-11eb-a99d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Умирающая от COVID-19 женщина успела в последний раз позвонить мужу и сыну, напомнив, как она их сильно любит. Британка Эмма Рейли, которой было 38 лет, скончалась после 12 дней, проведённых на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Об этом сообщает The Daily Mail. Издание отмечает, что симптомы «тяжёлой простуды» у женщины проявились перед католическим Рождеством. Сначала она получила положительный тест на коронавирус, а позже из-за ухудшения самочувствия Эмму госпитализировали. Перед тем как её подключили к аппарату ИВЛ, она набрала домашний номер телефона.

Она позвонила мне и была так слаба, что едва могла говорить. Она сказала мне и сыну Коннору, что любит нас. Это был последний раз, когда я с ней разговаривал, — уточнил муж женщины.

Через 12 дней ему позвонили из больницы и сообщили, что больше ничем не могут помочь его жене.

Они сказали, что ей осталось недолго. Я держал её за руку, когда она уходила, — вспомнил мужчина.

После смерти Эммы для него оказалось самым тяжёлым рассказать об этом их пятилетнему сыну.

Ранее NEWS.ru сообщал, что британец Леон Боуз, который умирал от коронавируса, просил родных не вводить его в состояние комы. Мужчина уверял родственников, что в этом случае он больше не проснётся. В кому Боуза всё же ввели. Мужчина умер, не приходя в сознание.