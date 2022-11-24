Москва ведет интенсивные консультации по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС Рябков: Москва продолжает интенсивные консультации о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Вид на Запорожскую АЭС

Москва продолжает интенсивные консультации по вопросу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил на пресс-конференции замглавы МИД России Сергей Рябков, отвечая на вопрос NEWS.ru. По его словам, российская сторона предпринимает максимальные усилия для принятия этого решения в самые короткие сроки. В МИД РФ сообщили, что переговоры также ведутся с некоторыми странами Европы.

Мы продолжаем интенсивные консультации по вопросу создания зоны защиты ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Буквально вчера в Стамбуле между российской делегацией и руководством МАГАТЭ прошла очередная встреча на этот счет. Растет понимание того, что принять решение о защитной зоне следует достаточно оперативно. Стрелять по станции не просто недопустимо. Это преступление! Руководство секретариата МАГАТЭ отдает себе отчет в сложности и остроте данного момента. Помимо контактов с Киевом, руководство секретариата ведет диалог также с руководством некоторых западных стран. Со своей стороны, мы делаем все возможное для того, чтобы решить эту проблему без затяжек, — заявил Рябков.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что руководство МАГАТЭ прилагает усилия для того, что «выйти на общий знаменатель» по ситуации вокруг ЗАЭС.

Наши контакты с гендиректором МАГАТЭ [Рафаэлем Гросси] и его подчиненными продуктивные, они имеют перспективу, — заключил Рябков.

Ранее стало известно, что Гросси провел переговоры с главой Росатома Алексеем Лихачевым о создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. На встрече также были затронуты вопросы безопасности ЗАЭС. Другие подробности прошедших консультаций в заявлениях обеих сторон не приводятся.