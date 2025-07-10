Оценена вероятность создания ядерного оружия Германией

У Германии, как и у некоторых других стран мира, есть возможность быстро создать собственное ядерное оружие, заявил в беседе с NEWS.ru политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. Однако ФРГ пока не станет пользоваться этим шансом, считает он.

ФРГ на протяжении более 10 лет шаг за шагом реализует стратегию по восстановлению своего военно-политического могущества. И главный ее элемент — постепенность. Германия не может взять и просто так завтра увеличить армию в два раза, создать ядерное оружие. Это вызовет очень серьезное противодействие со стороны восточно-европейских стран, резко всколыхнет страхи перед возобновлением немецкой угрозы, — пояснил эксперт.

По его мнению, истинный план Германии состоит совсем в другом. Сначала ФРГ намерена возглавить борьбу Европы против России, приучая европейцев к немецкому лидерству, полагает политолог.

Потом они захотят стать ключевыми поставщиками вооружения Украине, а затем переформатировать армию и восстановить ВПК. Прыжок в сторону создания ядерного оружия Германии абсолютно не нужен, — добавил Мирзаян.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предостерег Европу от попыток получить ядерное оружие. По его мнению, этот шаг вернул бы страны ЕС к «закону джунглей», где каждый был бы сам за себя. В таком случае ядерное сдерживание перестало бы работать, а оружие массового поражения было бы использовано.