Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг посла РФ в Турции. По словам представителя Кремля, Москва уверена в безопасности главы дипломатического представительства.
Мы не сомневаемся, что турецкая сторона примет все необходимые меры для обеспечения безопасности российского посла и всех сотрудников <...> российских компаний, российских загранучреждений, которые расположены в Турции, в соответствии с Венской конвенцией, а также в соответствии с духом наших двусторонних отношений, — цитирует Пескова ТАСС.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, российский посол в Турции Алексей Ерхов пожаловался на угрозы в свой адрес в связи с обострением отношений между двумя странами из-за ситуации в сирийском Идлибе. Турецкие власти усилили охрану посольства РФ по просьбе дипломатов.