https://static.news.ru/photo/b3924888-4f17-11ea-9640-fa163e074e61_660.jpg Фото: turkey.mid.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг посла РФ в Турции. По словам представителя Кремля, Москва уверена в безопасности главы дипломатического представительства.

Мы не сомневаемся, что турецкая сторона примет все необходимые меры для обеспечения безопасности российского посла и всех сотрудников <...> российских компаний, российских загранучреждений, которые расположены в Турции, в соответствии с Венской конвенцией, а также в соответствии с духом наших двусторонних отношений, — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, российский посол в Турции Алексей Ерхов пожаловался на угрозы в свой адрес в связи с обострением отношений между двумя странами из-за ситуации в сирийском Идлибе. Турецкие власти усилили охрану посольства РФ по просьбе дипломатов.