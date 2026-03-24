Мощное землетрясение произошло у берегов Тонга

У берегов полинезийского Королевства Тонга зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,6, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки произошли в 07:37 мск в акватории Тихого океана, примерно в 158 километрах от города Неиафу.

По данным сейсмологов, эпицентр природного явления находился на значительной глубине, составившей около 218 километров. На данный момент информация о возможных разрушениях или пострадавших среди местного населения не поступала.

Ранее землетрясение зафиксировали у побережья государства Вануату в акватории Кораллового моря. Его магнитуда составила 6,1. Эпицентр подземных толчков также находился в Тихом океане в 173 километрах к юго-востоку от столицы Вануату, города Порт-Вила. При этом очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

До этого в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр находился в 46 километрах к северо-востоку от города Токат. Глубина подземных толчков составила шесть километров, данные о пострадавших и разрушениях пока не приводятся.