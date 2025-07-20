Сильные подземные толчки зарегистрировали в Иране

В Иране зафиксировано ощутимое землетрясение магнитудой 5,2, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр стихии находился относительно недалеко от густонаселенного города Горган.

По информации EMSC, сейсмическое событие произошло в северных районах Ирана. Расчеты показывают, что эпицентр подземных толчков располагался всего в 46 километрах к востоку от административного центра провинции Голестан.

Численность населения этого регионального центра оценивается приблизительно в 244 тысячи человек, что вызывает особую обеспокоенность при сейсмической активности в непосредственной близости.

Очаг землетрясения залегал на относительно небольшой глубине — около семи километров под поверхностью земли. Сейсмические события такой магнитуды (5,2 по шкале Рихтера) считаются умеренно сильными и способны вызывать повреждения зданий, особенно вблизи эпицентра и при неглубоком залегании очага. Однако информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что у берегов Аляски, недалеко от Алеутских островов, произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3. Очаг землетрясения находился на глубине 20 километров.