В Молдавии заявили о сближении с Приднестровьем Замглавы Бюро реинтеграции Молдавии Цвятков: позиции Молдавии и Приднестровья сблизились на фоне ситуации на Украине

Миротворческий пост города Бендеры на мосту через Днестр / Фото Сергей Мамонтов/РИА Новости

Замдиректора Бюро реинтеграции Молдавии Николай Цвятков заявил, что позиции Молдавии и Приднестровья сблизились, этому способствовала напряжённость в связи с ситуацией на Украине. Об этом он сообщил в ходе прошедших политических дебатов, организованных информагентством IPN при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.

Сегодня я могу сказать, что на самом деле диалог между Кишинёвом и Тирасполем стал более конструктивным. Я не могу сказать, что он позитивнее и что ожидается светлое будущее, но я могу заверить вас, что сегодня диалог между Кишинёвом и Тирасполем позволяет избежать увеличения рисков внутри страны, — отметил Цвятков.

При этом он указал на ограниченные возможности Приднестровья в управлении рисками, которые могут возникнуть, если конфликт перейдёт на его территорию. В качестве примера чиновник привёл ситуацию с пандемическим кризисом.

Первые попытки региона самоизолироваться, в первую очередь от Молдавии, привели к серьёзным последствиям как в социальном, экономическом, так и в медицинском плане. <...> Это является ещё одним доказательством объективных возможностей региона и его структур, — сказал Цвятков.

Он также обратил внимание на «осторожную реакцию» руководства Приднестровья в связи с проведением спецоперации России на Украине.

Почему это происходит? Потому, что они не такие уж и пророссийские? Или потому, что есть разные группы интересов? Я бы не стал недооценивать интересы некоторых украинских сторон в регионе и их возможности влиять на ситуацию в нём, — отметил молдавский чиновник.

Ранее руководство ряда стран мира рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Приднестровье или покинуть непризнанную республику в случае, если они уже оказались там. С подобными призывами, в частности, выступили Израиль, Германия, Болгария, Канада, США.