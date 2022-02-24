Моди попросил Путина обеспечить безопасность индийских граждан на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля призвал российского лидера обеспечить безопасность индийских граждан на Украине, говорится на сайте Кремля. Также Путин рассказал о причинах, которые подтолкнули российские власти к началу спецоперации на Украине.

Премьер-министр Индии попросил оказать содействие в обеспечении безопасности индийских граждан, находящихся в настоящее время на Украине. Президент России сказал, что будут даны необходимые указания, — указано на сайте Кремля.

Также Путин рассказал Моди о причинах, которые привели к спецоперации российских войск на Украине.

При обсуждении ситуации вокруг Украины Владимир Путин изложил принципиальные оценки агрессивных действий Киева в отношении мирного населения Донбасса, как и многолетней деструктивной политики, направленной на слом минских договорённостей. В этих обстоятельствах, а также в связи с неприемлемым для России военным освоением США и их союзниками по НАТО территории Украины было принято решение о начале специальной военной операции, — говорится на сайте Кремля.

Стороны условились продолжить контакты.

Президент России ранее выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.