МО РФ: СБУ готовит провокацию с применением химоружия в Херсонской области

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СБУ готовит провокации в применением химического оружия в Высокополье, Ивановке, Князевке и Тополином Херсонской области, а также в Апостолово Днепропетровской области. В дальнейшем в этом планируется обвинить ВС РФ, сообщается в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

Согласно достоверной оперативной информации, проведение провокаций запланировано до 24:00 6 мая, говорится в заявлении. И если раньше при проведении таких действий мирное население эвакуировали из районов планируемого заражения, то теперь оповещение населения не проводилось для максимального резонанса.

В связи с этим российское военное ведомство уведомило «цивилизованный Запад», ООН, комитет Красного Креста и ОЗХО, что эти и другие провокации в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ.

Ранее сообщалось, что ВСУ и неонацисты разместили тяжёлое вооружение на территории предприятия «Азот» в Северодонецке, а в качестве живого щита удерживают в подземных сооружениях предприятия более тысячи работников завода и мирных жителей.