МО РФ: ВСУ удерживают на «Азоте» в Северодонецке более тысячи гражданских

Завод «Азот» в Северодонецке / Фото Oleksii Kovaliov/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВСУ и неонацисты разместили тяжёлое вооружение на территории предприятия «Азот» в Северодонецке, а в качестве живого щита удерживают в подземных сооружениях предприятия более тысячи работников завода и мирных жителей. Националисты систематически обстреливают из РСЗО Первомайск, Стаханов и Калиново, провоцируя ВС РФ на ответный удар для дальнейшего обвинения в уничтожении мирных жителей. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

Неонацисты заминировали ёмкости с химически опасными веществами — аммиаком, аммиачной селитрой, азотной кислотой, чтобы немедленно их подорвать в случае оставления своих позиций.

Реализация данного циничного преступления приведёт к химическому заражению воздуха, местности и водоисточников. При этом особую опасность представляет возможность попадания сильнодействующих ядовитых веществ в реку Северский Донец, которая является основной водной артерией и источником питьевой воды для Восточной Украины и республик Донбасса, — говорится в сообщении Минобороны.

Ведомство уточняет, что такие же провокации запланированы на других объектах в границах «треугольника химической промышленности» — Северодонецк, Лисичанск и Рубежное — общей площадью 338 кв. м с населением в 300 тыс. человек, где находятся более 30 предприятий химической промышленности.

Это «Укрхимэнерго», Северодонецкий «ОРГХИМ», «Химпоставщик "Энергохиммаш"», ООО НПП «Заря», Северодонецкий химикометаллургический завод, Северодонецкий завод жидких химических удобрений «Новоферт», ГПХЗ химический завод «Южный», химическая компания «Бензол».

Ранее военный корреспондент Денис Григорюк заявил, что Украинская армия готовит повторение происходящего на заводе «Азовсталь» промышленному предприятию в Северодонецке. Он назвал захват завода для последующей его обороны особенной тактикой украинских военных.