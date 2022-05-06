Военкор предрёк заводу Северодонецка судьбу «Азовстали» Военкор Григорюк предрёк Северодонецку повторение «Азовстали»

Металлургический комбинат «Азовсталь» / Фото Алексей Куденко/РИА Новости

Украинская армия готовит повторение происходящего на заводе «Азовсталь» промышленному предприятию в Северодонецке, заявил военный корреспондент Денис Григорюк в разговоре с «360». Он назвал захват завода для последующей его обороны особенной тактикой украинских военных.

Это своеобразная тактика украинских военных — занять какой-либо завод, оборудовать из него некий форпост и из него вести обстрелы, в том числе и по частям города, которые ещё находятся под их контролем, — сказал Григорюк.

Он добавил, что будущее Донецкой и Луганской областей будет зависеть от геополитической обстановки, от участия западных стран. Пока Запад нельзя назвать стороной конфликта, считает военкор, но это может измениться.

Григорюк также назвал Украину территорией хаоса, который выходит за её границы.

4 мая Минобороны РФ заявило об открытии гуманитарных коридоров с «Азовстали» 5, 6 и 7 мая. Коридоры будут действовать в указанные даты с 08:00 до 18:00, в этот период ВС РФ и формирования ДНР в одностороннем порядке должны прекратить боевые действия.

На следующий день президент России Владимир Путин обсудил эвакуацию мирных жителей с территории завода «Азовсталь» с премьером Израиля Нафтали Беннетом. В помощи украинцам участвуют представители ООН и Международного комитета Красного Креста.