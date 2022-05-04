Минобороны РФ заявило об открытии гумкоридоров с «Азовстали» 5, 6, 7 мая

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Вооружённые силы РФ 5, 6 и 7 мая откроют гуманитарный коридор с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе для эвакуации гражданских лиц, которые, по заявлению киевских властей, находятся в подземных сооружениях предприятия, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

Гумкоридоры будут действовать в указанные даты с 08:00 до 18:00. В этот период ВС РФ и формирования ДНР в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия.

Вооружённые силы России с 08:00 до 18:00 (мск) 5, 6 и 7 мая 2022 года открывают гуманитарный коридор с территории металлургического комбината «Азовсталь» для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), — говорится в заявлении штаба.

Накануне Минобороны России потребовало от украинских властей вывести гражданских лиц с территории завода «Азовсталь», если они там присутствуют. Министр обороны Сергей Шойгу накануне сообщил, что остатки украинской военной группировки на металлургическом комбинате надёжно блокированы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе нет, пишет РИА Новости. По его словам, ситуация время от времени обостряется из-за стремления противника занять огневые позиции, но эти попытки успешно подавляются.