«Штурма нет»: Песков об «Азовстали» в Мариуполе Песков: штурма «Азовстали» не проводится, но есть попытки боевиков занять огневые позиции

Вид на завод Азовсталь с левого берега / Фото Никита Цицаги/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе нет, пишет РИА Новости. По его словам, ситуация время от времени обостряется из-за попыток противника занять огневые позиции, но эти попытки успешно подавляются.

Публично был отдан приказ верховным главнокомандующим об отмене штурма, штурма нет. Мы видим, что случаются обострения, связанные с тем, что боевики выходят на огневые позиции. Эти попытки подавляются весьма оперативно, — сказал Песков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в бункерах «Азовстали» остаются более 150 мирных жителей. Также по воле националистов там укрываются 170 раненых, отметил он в Telegram. При этом источник информации он не раскрыл.

Накануне военный корреспондент Мурад Газдиев заявил, что территория «Азовстали» «закупорена намертво». По его словам, Вооружённые силы России, бойцы Чечни и силы ДНР имеют полный контроль над территорией завода. Кроме того, весь промышленный комплекс просматривается с воздуха дронами.