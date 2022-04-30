«Закупорена намертво»: военкор RT о контроле промзоны «Азовсталь»

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Военный корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал, что территория промышленного комплекса «Азовсталь» «закупорена намертво». По его словам, Вооружённые силы России, бойцы Чечни и силы ДНР имеют полный контроль вокруг территории завода, также весь промышленный комплекс просматривается с воздуха дронами.

Территория промзоны закупорена намертво. С севера часть промзоны контролируется ВС России, ДНР и чеченскими бойцами. Южная часть «зашита» снайперами, пехотой, тяжёлой техникой и ПТРК, — сказал он.

По словам военкора, каждый день действует односторонний режим тишины и ведутся переговоры. Он отметил, что каждый, кто желает покинуть завод и сдаться, может это сделать в любое время.

Корреспондент ТАСС 30 апреля заявил, что с территории промзоны вышла группа гражданских в количестве 25 человек, среди них шестеро детей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности к переговорам по эвакуации с «Азовстали». Такое заявление он сделал по итогам встречи с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, который подчеркнул, что сотрудники организации работают над вопросом эвакуации с Минобороны России и украинскими властями.