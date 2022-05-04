Кадыров заявил об оставшихся под «Азовсталью» более 150 мирных жителях Кадыров: под «Азовсталью» в Мариуполе остались более 150 мирных жителей

Фото Victor/XinHua/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в бункерах металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе остаются более 150 мирных жителей. Также по воле националистов там укрываются 170 раненых, отметил он в Telegram.

Чеченский лидер обратился к командиру батальона «Азов», который скрывается на «Азовстали».

Я, чтобы ребёнок не заплакал, всё сделал бы, а ты заставляешь страдать сотни людей. <...> У тебя в одном бункере 170 раненых человек, в другом бункере — больше 150 мирных жителей, а ты спокойно тянешь время, — подчеркнул глава Чечни.

При этом он не раскрыл источник информации о людях под «Азовсталью».

Ранее стало известно, что Рамзан Кадыров заявил о необходимости проводить второй этап спецоперации не только на территории республик Донбасса, но и по всей Украине. Это позволит прекратить беспорядки, отметил он. Украину обеспечивают оружием, и его уже продают местным жителям. Такое положение дел Кадыров назвал мировым хаосом и «беспределом».