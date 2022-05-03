Кадыров заявил, что второй этап спецоперации должен затронуть всю Украину Кадыров: второй этап спецоперации должен пройти на территории всей Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что второй этап спецоперации следует проводить не только на территории республик Донбасса, но и по всей Украине. Это позволит прекратить беспорядки, отметил он в Telegram.

Главное — надо начать второй этап. И конкретно провести специальную операцию не только на территории Луганска и Донецка, а по всей территории Украины. Почему? Потому что все мировые государства, которые имеют на вооружении самое лучшее оружие — так по их словам — нагло обеспечивают Украину. И это оружие уже продают местным жителям, — объяснил глава Чечни.

Такое положение дел он назвал мировым хаосом и «беспределом». С этим следует покончить, а затем «установить повсеместно свою власть», которая будет служить людям, считает Кадыров.

Он добавил, что военнослужащие России ДНР и ЛНР показывают на Украине хорошие результаты.