Кадыров заявил о крупном совместном наступлении сил ЛНР и чеченских бойцов

Рамзан Кадыров / Фото chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что успешно прошло крупное наступление бойцов Луганской народной республики и Чечни по всей линии фронта в ЛНР. Противника удалось выбить с занятых и оборудованных позиций, отметил он в Telegram

Второго мая бойцы спецподразделения «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР под командованием генерал-майора Эсадулы Н. (позывной «Адлер») провели масштабное наступление по всей линии фронта, начиная от завода «Заря», расположенного в посёлке Южный, и до населённого пункта Воеводовка, — рассказал глава Чечни.

Он добавил, что противник потерял более сотни бойцов и семь единиц техники.

Ранее стало известно, что ещё одна группа добровольцев отправилась в зону боевых действий на Украину, заявил 28 апреля Рамзан Кадыров. Он отметил, что на места проведения военной спецоперации отправились бойцы из «разных уголков» России. Кадыров выделил боевую отвагу добровольцев, принявших решение стать частью «освободительной армии» РФ.