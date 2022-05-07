МО РФ: переодетые в форму военных РФ боевики обстреляли частные дома в ДНР

Фото Gilles Bader/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минобороны России сообщает об очередной устроенной киевскими властями провокации в ДНР. В Северске и Серебрянке переодетые в форму российских военных боевики обстреляли частные дома в целях дискредитации ВС РФ. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

В ходе провокации переодетые в российскую форму боевики националистических батальонов на бронетехнике со знаком «Z» обстреливали частные дома, насильно забирали у людей ценные вещи и личные автомобили, а оказывающих малейшее сопротивление мирных граждан подвергали физическому насилию, — сказано в сообщении.

Сопровождали боевиков иностранные журналисты, которые вели фото- и видеосъёмку постановочных «актов мародёрства», якобы совершённых российскими военнослужащими, для последующих публикаций в мировых СМИ.

Данные провокации украинских властей, готовящиеся с полного одобрения западных кураторов, демонстрируют полное безразличие Киева к судьбам собственных граждан, — говорится в заявлении Минобороны.

Ранее сообщалось, что националисты заминировали плотину Кураховской ТЭС в Покровском районе ДНР, чтобы взорвать её и обвинить в случившемся российские войска. Подрыв плотины ТЭС вызовет перебои электричества на большей части республики, в Запорожской и Днепропетровской областях.