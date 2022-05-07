МО РФ: националисты планируют взорвать плотину Кураховской ТЭС в ДНР

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Националисты заминировали плотину Кураховской ТЭС в Покровском районе ДНР, чтобы взорвать её и обвинить в случившемся российские войска. Подрыв плотины ТЭС вызовет перебои электричества на большей части республики, в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщает Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию.

В случае реализации данного циничного «сценария» в зоне возможного затопления окажутся более десяти населенных пунктов, в которых проживает около семи тысяч человек, — говорится в заявлении ведомства.

Отсутствие необходимых объёмов воды спровоцирует аварии в системе ТЭС. После схода воды будет повреждена система жизнеобеспечения населённых пунктов — канализация, водопровод, водоочистные сооружения и резервуары с химическими средствами, что грозит ухудшением эпидемиологической обстановки и распространением инфекционных заболеваний.

Ранее Минобороны России обвинило Киев в подготовке очередной провокации в Волынской и Львовской областях. В оборонном ведомстве ожидают, что 8 мая украинские военные нанесут удары ракетами «Точка-У» по скоплениям людей под Луцком и Львовом, чтобы впоследствии обвинить Россию.