Минобороны РФ: Киев 8 мая ударит «Точкой-У» по людям под Луцком и Львовом Минобороны России: Киев готовится 8 мая ударить «Точкой-У» по скоплениям гражданских под Луцком и Львовом

Комплекс тактических баллистических ракет Точка-У» / Фото Vadim Savitsky/Global Look Press

Минобороны России обвинило Киев в подготовке очередной провокации в Волынской и Львовской областях. В оборонном ведомстве ожидают, что 8 мая украинские военные нанесут удары ракетами «Точка-У» по скоплениям людей под Луцком и Львовом, чтобы впоследствии обвинить Россию.

Кроме того, 8 мая <...> в западных районах страны киевский режим планирует осуществить очередные изощрённые провокации с гибелью мирных граждан для последующего обвинения Вооруженных сил России в неизбирательных ракетных ударах. С этой целью подразделения ВСУ нанесут удары ТРК «Точка-У» по местам скопления людей в населенных пунктах Львовской и Волынской областей, как это уже было на железнодорожном вокзале в Краматорске, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщало о подготовке ВСУ к обстрелу мирных жителей Украины во время массовой эвакуации из Харькова. По словам начальника Национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева, для этого украинские бойцы установили артиллерию вблизи села Цуповка.

Он подчеркнул, что в случае подрыва город и прилегающие территории, на которых проживают более 45 тысяч человек, будут затоплены. Представитель МО РФ добавил, что в Пологовском районе города Орехова в Запорожье после эвакуации мирного населения ВСУ также нанесли ракетный удар по жилому зданию с целью дискредитации российских ВС.