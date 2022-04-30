МО: ВСУ готовятся к обстрелу мирных жителей во время эвакуации из Харькова

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Нацбатальоны ВСУ готовятся к обстрелу мирных жителей Украины во время массовой эвакуации из Харькова, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. По его словам, для этого украинские бойцы установили артиллерию вблизи села Цуповка. В телеграмме Мизинцева, распространённой в Сети, уточняется, что эту «чудовищную провокацию» националисты планируют реализовать в скором времени и незамедлительно обвинить в этом Россию. Представитель ведомства также предоставил информацию о других провокациях в Запорожской и Днепропетровской областях.

В городе Марганец Днепропетровской области боевиками украинских вооружённых формирований заминирована дамба Николаевского водохранилища, которую националисты сами же планируют взорвать, обвинив в этом «якобы наступающие подразделения российских войск», — заявил Мизинцев.

По его словам, в случае подрыва город и прилегающие территории, на которых проживают более 45 тысяч человек, будут затоплены.

Помимо этого, в Пологовском районе города Орехова в Запорожье ВСУ нанесли ракетный удар по жилому зданию с целью дискредитации российских ВС, сообщает ведомство. По словам Мизинцева, обстрел был произведён после завершения эвакуации мирного населения.

Ранее Мизинцев сообщил, что украинские вооружённые формирования заминировали плотину в ДНР 14 апреля. Её подрыв грозит затоплением не менее чем трёх населённых пунктов. Речь идёт о теплоэлектростанции на реке Лугань в Светлодарске.

До этого он поведал, что Киев под руководством спецслужб Великобритании готовит новые постановочные провокации для обвинения российских военных в жестоком отношении к мирным жителям Украины. Также он отметил роль французских специалистов в подготовке инсценировок. По его словам, прибывшая на Украину группa французских военных и жандармов попытается скрыть военные преcтупления со стороны Киева и сфабриковать обвинения против Вооружённых сил России.