В приграничье нашли пачку денег со смертельным сюрпризом

Саперы в Курской области нашли муляж связанной резинкой пачки российских рублей со взрывчаткой внутри. Как рассказал ТАСС военнослужащий 92-го полка группировки войск «Север» с позывным Славный, такие «сюрпризы» находят даже в игрушках.

Обнаружили как-то плюшевую игрушку при заходе в дом. Был виден разрез со стороны головы. На всякий случай проверил. Внутри оказался механизм на разжим. То есть, когда ребенок будет играть, трясти ее, она разожмется, и произойдет взрыв, — вспомнил Славный.

По информации российских специалистов, Вооруженные силы Украины использовали еще более изощренные минные ловушки в Курской области. В одном из разрушенных домов саперы наткнулись на крупную деревянную икону ручной работы, которая лежала на столе. Под ней были обнаружены отверстия, а снизу была прикреплена граната с выдернутой чекой. Также саперы нашли на кладбище вблизи села Кромские Быки в Льговском районе около 30 сброшенных миниатюрных мин, в то время как местные жители собирались посетить могилы своих близких на Пасху.

Ранее в Москве обнаружили автомобиль с подозрительным свертком под днищем. Иномарка была припаркована у жилого дома на Молодогвардейской улице. К месту вызвали оперативные службы, в том числе кинологов.