Мирошник жестко ответил на отказ Киева от тысячи пленных Мирошник: при обмене пленными Киев пытается забрать наемников и радикалов

При обмене пленными с Москвой Киев всегда пытается выменять радикалов и наемников, написал в своем Telegram-канале посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник. Простые солдаты не нужны украинской стороне, добавил дипломат, комментируя сообщения об отказе Киева от пленных военнослужащих ВСУ.

На протяжении всего конфликта с 2014 года Украина в вопросах обменов поступала именно так: стремилась выменять наемников, националистов-радикалов, а «пушечное мясо», что отлавливается сейчас на улицах украинских городов, оставалось невостребованным как в плену, так и в виде останков на поле боя, — написал Мирошник.

По мнению дипломата, простые солдаты ВСУ не интересуют команду президента Украины Владимира Зеленского, для них это «расходный материал». Странно, что на «маленьких украинцев» знание этого факта никак не влияет, удивился Мирошник.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась включать в списки на обмен около тысячи военнопленных, в числе которых нет ни одного офицера. Большинство из них составляют солдаты и матросы. Более 140 человек являются мобилизованными.