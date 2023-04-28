Мир по-киевски: какие требования к России выдвигали на Украине Готова ли украинская сторона идти на уступки и на какие — в материале NEWS.ru.

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Пока Украина при поддержке Запада готовится к контрнаступлению, во многих странах думают над тем, как приступить к мирному урегулированию конфликта. Президент Венгрии Виктор Орбан 28 апреля призвал папу Франциска поспособствовать началу переговоров. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй также недавно выступил с призывом к миру, отметив, что Пекин готов «поддерживать сотрудничество со всеми сторонами». При этом свои варианты урегулирования есть и у Киева. Какие условия озвучивали представители Украины и насколько они реалистичны — в материале NEWS.ru.

«План Зеленского». Какие условия начала переговоров выдвигал Киев

Президент Украины Владимир Зеленский представил 10 условий «формулы мира» на саммите G20 еще в ноябре 2022 года. Украинский лидер предложил в числе прочего «восстановить территориальную целостность» Украины в границах 1991 года, освободить всех пленных и депортированных. Все пункты его плана выглядят вот так:

Радиационная и ядерная безопасность;

Продовольственная безопасность;

Энергетическая безопасность;

Освобождение всех пленных и депортированных;

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

Вывод российских войск и прекращение боевых действий;

Возвращение справедливости;

Противодействие экоциду;

Недопущение эскалации;

Фиксация окончания конфликта.

В конце декабря 2022 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил провести «мирный саммит» на площадке ООН. В Киеве при этом уточнили, что Россию можно приглашать на переговоры после «необходимого международного суда» над ней. Впрочем, в офисе генсека ООН Антониу Гутерриша пояснили, что готовы выполнять посреднические усилия только при согласии всех сторон, в том числе РФ, однако в Москве с ним не согласились.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Дмитрий Кулеба

Тем не менее «формула мира» Зеленского остается для Киева, похоже, основной. Там заявляют, что украинская сторона готова обсуждать любую мирную инициативу, главное, чтобы прекращение огня не привело к заморозке конфликта или сдаче украинских территорий в обмен на окончание военных действий, сказал Кулеба в интервью телеканалу CNN. Он отметил, что если кто-то из мировых лидеров соберет страны, которые будут обсуждать урегулирование кризиса на основе этих двух принципов, то Киев готов их выслушать.

При этом украинский министр отметил, что «никто не должен гадать: выиграет Украина или нет». «Все должны думать о том, как помочь Украине победить», — заявил украинский министр.

Как реагирует Киев на обсуждение мирного плана без участия Украины

Украинские власти категорически против любых мирных инициатив без участия самого Киева.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил Пекину взаимодействовать для восстановления российского-украинского диалога. По данным Bloomberg, США были раздражены тем, что французский лидер предложил свой план без консультаций с союзниками, то есть с Вашингтоном. Возмущение инициатива Макрона вызвала и в Киеве. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью газете The Daily Telegraph заявил, что Макрон глубоко ошибается, раз считает, что может вести переговоры за спиной у украинского народа.

«Макрон может обсуждать с Россией мирные соглашения, когда речь идет исключительно об отношениях между Россией и Францией. Без Украины никто ни о чем вести переговоров не будет», — сказал Данилов.

Альтернативный способ достижения мира предложил батальон «Азов»*

Все инициативы украинской стороны, касающиеся мира, предполагают возвращение всех новых российских регионов в состав Украины. Причем в Киеве хотят принудить Москву к этому не только за столом переговоров, куда пока не садятся ни с одной, ни с другой стороны, но и на поле боя.

Временно исполняющий обязанности командира украинского батальона «Азов» майор Богдан Кротевич заявил The Washington Post, что ВСУ могут захватывать небольшие российские города, чтобы использовать их как рычаг для давления на Россию с целью возвращения потерянных регионов. Он отметил, что такая стратегия использовалась во время первой чеченской войны. К примеру, в 1996 году боевики под командованием полевого командира Салмана Радуева вошли в город Кизляр в Дагестане и взяли в заложники более 3 тыс. человек, требуя вывести федеральные войска из Чечни и прекратить боевые действия. Подобную тактику хочет взять на вооружение и командование «Азова».

Фото: МО Украины

Кроме того, Кротевич заявил, что его батальон будет использовать опыт, полученный во время боев против российских войск в прошлом году. Он пришел к выводу, что самый быстрый способ освободить украинских пленных — взять в плен больше русских солдат и положить конец военным действиям. Впрочем, пока что у «Азова» для этого нет достаточных сил. По словам Кротевича, полк пытается восстановиться после тяжелых боев и надеется набрать 6,5 тысячи новых боевиков.

Будет ли контрнаступление ВСУ?

Еще один метод для украинской стороны — контрнаступление ВСУ. О нем постоянно говорят в Киеве и на Западе, обещая, что оно вот-вот начнется. Киев надеется, что успешное наступление может вынудить Москву пойти на переговоры. Так же считают и в США. «Все зависит от этого контрнаступления. Может быть, чрезмерно оптимистично, но это определит, смогут ли украинцы „на поле боя“ вернуть территории и создать условия для урегулирования путем переговоров», — приводит The New York Times (NYT) слова бывшего посла США в России Александра Вершбоу.

Но если ВСУ потерпят поражение, поддержка Украины со стороны Запада ослабнет и на Киев, скорее всего, окажут серьезное давление, требуя начать переговоры. NYT отмечает, что пока украинские официальные лица надеются «прорвать российскую оборону и создать коллапс в российской армии», в Вашингтоне «не рассчитывают на какой-то резкий сдвиг». Причины такого скепсиса — устаревшая тактика ведения боя, которую применяют ВСУ, а также сложности с вооружением, несмотря на помощь Запада.

Примут ли Украину в НАТО

В Москве неоднократно пытались донести до США и их союзников, что СВО на Украине началась из-за стремления Киева вступить в Североатлантический альянс и постепенного приближения военного блока к российским границам. Внеблоковый статус Украины — одно из условий Москвы для прекращения спецоперации.

Однако украинские власти считают, конечно, иначе. «В начале апреля Финляндию официально приняли в Североатлантический альянс, и я рад за своих финских друзей. Но сдвиг тектонических плит европейской безопасности не будет полным до тех пор, пока Украина не станет частью НАТО», — написал в своей статье для Foreign Affairs Дмитрий Кулеба.

Киев просит ускорить процесс принятия Украине в НАТО и ожидает, что Альянс озвучит сроки необходимой процедуры в ходе предстоящего саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле, либо чуть позже в течение 2023 года. При этом Кулеба считает, что Украину не нужно приводить в соответствие с требованиями к странам — кандидатам в члены военного блока.

Некоторые политики полагают, что принятие Украины в НАТО может спровоцировать начало третьей мировой войны. Например, бывший премьер-министр Словакии и лидер партии Smer Роберт Фицо в интервью агентству Bloomberg заявил, что обсуждение вступления Украины в НАТО является «огромной чепухой».

«Принятие Украины в НАТО будет означать начало третьей мировой войны, поэтому у нас с этим серьезные проблемы», — сказал Фицо. И он не одинок в своем мнении.

Фото: nato.int Владимир Зеленский

Как в Москве и Киеве отреагировали на мирный план Китая?

26 апреля Владимир Зеленский впервые с начала СВО поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, стороны нашли «точки пересечения» в мирных планах, отталкиваясь от которых, можно развивать диалог.

Речь идет об опубликованном в феврале мирном плане Пекина, состоящем из 12 пунктов. В частности, Китай призвал уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, прекратить боевые действия, возобновить переговоры и отказаться от санкций.

Президент РФ Владимир Путин после обнародования документа заявил, что многие положения этого плана могут быть взяты за основу для мирного урегулирования конфликта, «когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве». Но несмотря на общие точки пересечения, Зеленский отметил, что в предложенных Китаем идеях он видит «только размышления Пекина», но не план действий. Также украинский президент подчеркнул, что Киеву не подходит план, в котором нет пункта о безоговорочном выводе российских войск.

Требования России к Украине остаются неизменными. Среди них — обеспечение нейтрального и внеблокового статуса Украины, отказ от вступления Украины в НАТО и ЕС, признание Киевом «новых территориальных реалий», отметили в середине марта в МИД РФ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона должна проявить политическую волю и готовность обсуждать требования Москвы. На данный момент, как отмечают в Кремле, вести переговоры с Киевом невозможно.

* Украинский националистический батальон «Азов» — признан в РФ террористической организацией, деятельность запрещена.