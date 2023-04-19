Мирные планы по Украине: кто и что предлагает, как реагируют Москва и Киев Предложения по урегулированию конфликта на Украине есть у нескольких стран

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил на днях создать аналог G20 для урегулирования конфликта на Украине. Он не первый, кто стремится войти в историю в качестве миротворца. С какими подобными инициативами выступали другие страны и какое развитие получали их идеи — в материале NEWS.ru.

Что предлагает Бразилия

Лула да Сильва рассказал, что пытается сформировать группу стран, которые не имеют никакого отношения к боевым действиям на Украине, чтобы поговорить с Москвой и Киевом, а также с США и ЕС, и «убедить людей в том, что мир — лучший способ наладить переговорный процесс». Он заявил, что уже обсудил свою идею с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Находясь с визитом в Китае, Лула да Сильва обвинил США и Евросоюз в «поощрении войны» путём поставок Украине оружия. Впрочем, эти упреки не помешали ему обсудить свою инициативу с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Я думаю, что нам нужно сесть за стол и сказать: „Хватит, давайте начнем разговаривать“, потому что война никогда не приносила и не принесет никакой пользы человечеству», — подчеркнул Лула да Сильва.

В ОАЭ, куда бразильский лидер прибыл после Китая, он сравнил ситуацию на Украине с глобальным экономическим кризисом 2008 года. Из него тогда удалось выйти благодаря G20. Преодолеть украинский кризис тоже можно благодаря подобному объединению, считает Лула да Сильва.

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru Виды жилых домов, разрушенных в результате боевых действий в Мариуполе

Создание организации — аналога G20, главной задачей которой станет урегулирование конфликта на Украине, может принести положительный результат, считает завкафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов.

«Запад же выступает вообще против переговоров. Украина на законодательном уровне приняла решение, что не ведёт переговоров с Россией. А мы, согласившись с созданием группы, покажем всему миру свои миролюбивые цели. Тем временем Запад сорвёт с себя все маски и продемонстрирует, что он сторонник войны», — заявил в беседе с NEWS.ru политолог.

Фото: Макс Ветров/РИА Новости Праздничный концерт в честь годовщины Крымской весны в Симферополе

Однако не все верят в возможности Бразилии как полноценного посредника. Например, аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев считает, что прекратить конфликт на Украине могут только две страны — Россия и США.

«России под силу добиться намеченных целей в ходе СВО. США, чтобы закончилось противостояние, нужно перестать поддерживать киевский режим. Других акторов на международной арене, которые бы могли урегулировать противоречия между Москвой и Киевом, нет. Хорошо, что Бразилия заинтересована в мирном урегулировании ситуации, но у неё сегодня нет требуемого политического веса», — отметил Гуреев в беседе с NEWS.ru.

Он напомнил, что озабоченность Лулы да Сильвы понятна — экономика Бразилии, как и других стран, много теряет от российского-украинского конфликта. Не случайно руководство страны поддержало соглашение об экспорте продовольствия с Украины — вывоз зерна из черноморских портов. Политики в этой латиноамериканской стране на самом деле хотят привести обе стороны к миру, но одного желания и даже стремления мало, полагает аналитик.

Фото: Liu Weibing/XinHua/Global Look Press Председатель КНР Си Цзиньпин проводит церемонию встречи президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы на площади перед восточным входом в Дом народных собраний перед их переговорами в Пекине

Как Россия и Украина отреагировали на мирный план Китая

К годовщине начала СВО Пекин представил 12 пунктов о «политическом урегулировании украинского кризиса». Содержание документа сводится к призывам прекратить боевые действия, начать переговоры и обеспечить безопасность, включая защиту Запорожской АЭС. Как заявил президент России Владимир Путин, многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования.

Однако Киев заявил, что не примет мирный план Китая. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк посчитал, что в документе нет логики и подробностей возможного урегулирования, сформулированы общие принципы. А верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Китай в данном противостоянии посредником быть не может, поскольку у КНР, в отличие от Брюсселя, «недостаточно рычагов давления на Киев».

Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года

Чем закончились миротворческие инициативы Эрдогана

Анкара предлагает свои посреднические услуги с самого начала СВО. Турецкие власти организовывали российско-украинские переговоры и обмен пленных, помогли заключить зерновую сделку. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз заявлял о своём намерении стать посредником между лидерами России и Украины. Он — один из немногих лидеров государств, которые после начала СВО общались как с Владимиром Путиным, так и Владимиром Зеленским. В последний раз предложение о посредничестве из Анкары прозвучало в начале января нынешнего года. Отказался от него Киев.

Фото: Сергей Карпухин/POOL/РИА Новости Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле

Какие перспективы у плана Франции

7 апреля китайский лидер Си Цзиньпин предложил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, чтобы Париж выдвинул собственный план урегулирования российско-украинского конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал заявлением о том, что Франция «фактически занимает сторону одного из участников конфликта», поэтому не может выполнять посреднические функции. Впрочем, 18 апреля Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Макрон всё-таки решил выступить с планом, который может привести к переговорам РФ и Украины, и этот план будет основываться на долгосрочных гарантиях безопасности для Киева.

В начале марта бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал созвать контактную группу по Украине в составе США, Великобритании, Франции и Германии. По задумке Ишингера, эти страны могли бы отвечать за запуск мирного процесса. МИД РФ тогда тоже полностью исключил этот вариант.

«При таких подходах США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников, запускающих мирный процесс. Они не заинтересованы в урегулировании кризиса и делают все, чтобы максимально затянуть противостояние», — заявили в МИД России.

Фото: Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон

Что удалось Казахстану и Белоруссии

Почти все страны СНГ, за исключением Молдавии, с начала СВО подчёркивают нейтралитет по отношению к Москве и Киеву. А две из постсоветских стран довольно быстро предложили свои посреднические услуги — это Казахстан и Белоруссия.

«Минские соглашения остались на бумаге, что привело к военным действиям на территории Украины. Мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, достижению договоренностей и согласия. Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся», — отметил президент Касым-Жомарт Токаев.

Это было самое начало СВО, горячая фаза конфликта, и тогда Россия и Украина на призыв Астаны не ответили.

Что касается Белоруссии, то уже 26 февраля 2022 года президент Александр Лукашенко сообщил, что на него вышли «представители украинской элиты», которые призвали Минск «встать между Украиной и Россией», а Лукашенко — позвонить президенту Зеленскому, сказать ему, «чтобы он остановился». 27 февраля 2022 года в Белоруссии прошли первые переговоры между российской и украинской делегациями. Встреча состоялась в «Домике рыбака» на реке Припяти в Гомельской области. Переговоры результатов не принесли.

Фото: Максим Гучек/БелТА/РИА Новости Члены делегаций на российско-украинских переговорах в Белоруссии

Зачем Иран предложил помощь России и Украине

17 апреля стало известно, что готовность стать посредниками в урегулировании украинского кризиса выразил Ирак. Поскольку это предложение Багдада озвучил министр иностранных дел страны Фуад Хусейн после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, ответ Киева прозвучал быстро. Кулеба заявил, что, несмотря на стремление Украины поддерживать отношения с Ираком, от посредничества она откажется. Украинский министр уточнил, что «мирные переговоры возможны только после вывода российских войск с территории Украины».

Скорее всего, Багдад и не рассчитывал на посредническую роль между Москвой и Киевом, отметил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры всеобщей истории РГГУ, эксперт Института Ближнего Востока Сергей Серёгичев.

«Ирак таким образом просто засвидетельствовал почтение России, чтобы в будущем при обсуждении каких-либо других важных вопросов напомнить нашему руководству: помните, мол, мы предлагали свою помощь?» — считает востоковед.

По словам Серёгичева, Ирак «скучает по временам холодной войны», когда можно было «бегать между СССР и США, предлагая услуги двум ключевым государствам мира». «На Востоке понимают, что на одну страну ставить нельзя. Например, сирийский президент Башар Асад не скрывает, что давно является большим поклонником США, но ещё от своего отца (президента Сирии с 1971 по 2000 год Хафеза Асада) унаследовал правило: когда прижмёт, то беги не к американцам, а к русским», — считает Серёгичев.

Фото: Ameer Al-Mohammedawi/dpa/Global Look Press Главы МИД Ирака Фуад Хусейн и Украины Дмитрий Кулеба (справа налево) во время совместной пресс-конференции

Что предлагают в Германии

В Германии за мирное урегулирование конфликта на Украине выступают партии и общественные деятели как с крайне левого, так и с крайне правого флангов. В основном их идеи сводятся к призывам к Западу прекратить поставки оружия Украине.

Под петицией «Манифест в поддержку мира» стоят подписи одного из лидеров правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупаллы, экс-главы фракции Левой партии в парламенте Сары Вагенкнехт и немецкого журналиста и правозащитника Алисе Шварцер. Политики и общественные деятели призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца остановить наращивание поставок оружия Украине и инициировать переговоры. Манифест поддержали 69 известных общественных деятелей и политиков ФРГ, включая журналистов, актеров, музыкантов, ученых, представителей деловых кругов. В интернете свои подписи поставили около полумиллиона пользователей.

В начале апреля в поддержку мира выступил историк Петер Брандт, сын канцлера ФРГ Вилли Брандта. В интервью Der Spiegel Брандт-младший вспомнил «восточную политику» своего отца. Петер убеждён, что его отец сейчас «непременно отправился бы в Киев» добиваться урегулирования. По словам Петера Брандта, мир может быть заключен только на основе международного права и только с Россией. Он попросил канцлера Олафа Шольца наладить в этом вопросе сотрудничество с Францией, а затем убедить Бразилию, Китай, Индию и Индонезию стать посредниками между двумя сторонами.

Однако пока движения в этом направлении не видно.