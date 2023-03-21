МИД РФ: США, Британия, Франция и ФРГ не могут стать посредниками по Украине

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Вольфганг Ишингер

США, Великобритания, Франция и Германия не могут стать посредниками в установлении мира между Россией и Украиной, заявил РИА Новости представитель МИД РФ. По его словам, все эти страны являются непосредственными участниками конфликта и коллективно выступают против России. Таким образом в ведомстве отреагировали на идею бывшего главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера создать контактную группу по Украине, включив эти четыре государства в переговорный процесс.

Официально нам об этой инициативе ничего не известно. <...> Тем не менее идея Ишингера вызывает закономерные вопросы. Прежде всего потому, что все упомянутые четыре страны сами являются участниками конфликта с Россией, который продолжается на территории Украины, — сказали в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что США, Великобритания, Франция и Германия поставляют оружие ВСУ, обучают украинских военных и отравляют в зону конфликта наемников, что делает их участниками конфликта и предвзятыми сторонами. Кроме этого, представитель МИД отметил, что все эти четыре государства ввели санкции против России, поддержали «антиконституционный переворот» в 2014 году на Майдане и «потакали» несоблюдению Киевом минских договоренностей.

При таких подходах США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников, запускающих мирный процесс. Они не заинтересованы в урегулировании кризиса и делают все, чтобы максимально затянуть противостояние, — заявили в МИД России.

Ранее Ишингер призвал «запустить мирный процесс» для Украины. Для этого, по его мнению, следует создать контактную группу из представителей европейских стран. При этом Ишингер подчеркнул, что нельзя требовать от Киева готовности к переговорам «сегодня же», однако «запустить мирный процесс» давно пора.