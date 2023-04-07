Си Цзиньпин предложил Макрону сформулировать свой мирный план по Украине

Фото: Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон (слева)

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону сформулировать парижский план по урегулированию ситуации на территории Украины. При этом политик заявил, что после проведения этой работы Китай поддержит предложения французской стороны, передает РИА Новости.

Франция может внести свой конкретный план по урегулированию украинского кризиса, китайская сторона готова его поддержать, — сказал Си Цзиньпин.

Он добавил, что Китай также намерен сыграть в реализации плана конструктивную роль.

Макрон прибыл в КНР с государственным визитом двумя днями ранее. Китай также посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В рамках переговоров политиков ситуация на Украине стала одной из основных тем.

Ранее Си Цзиньпин сказал, что Китай будет стремиться к продвижению мирного диалога и политического урегулирования ситуации на Украине. По его словам, Пекин готов вместе с Парижем обратиться к мировому сообществу с призывом сохранять сдержанность и придерживаться норм международного права.

Макрон же, как выяснилось по итогам переговоров двух лидеров, призвал китайского коллегу повлиять на Россию.