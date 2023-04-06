Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Си Цзиньпин

Китай будет стремиться к продвижению мирного диалога и политического урегулирования ситуации на Украине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, Пекин готов вместе с Парижем обратиться к мировому сообществу с призывом сохранять сдержанность и придерживаться норм международного права. Заявление лидера передавало Центральное телевидение Китая, пишет РИА Новости.

КНР готова вместе с Францией призвать международное сообщество на деле выполнять торжественное обещание не применять ядерное оружие и не вести ядерных войн, выступать против применения биологического и химического оружия при любых обстоятельствах, против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие гражданские ядерные объекты, — говорил Си Цзиньпин.

Макрон же, как выяснилось по итогам переговоров двух лидеров, призвал китайского председателя повлиять на Россию. Кроме того, президент Франции попросил помочь установить мир и выразил уверенность в том, что может положиться на Си Цзиньпина в вопросе возвращения сторон конфликта за стол переговоров, передает AP.

Ранее представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США и НАТО должны взять на себя ответственность за украинский вопрос вместо того, чтобы критиковать действия Пекина или оказывать на него давление. По ее словам, история в итоге покажет, кто стоит на стороне справедливости

Она заметила, что Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию относительно украинского кризиса, а также выступает за проведение мирных переговоров.