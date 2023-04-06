Китай призвал НАТО взять на себя ответственность за Украину

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США и НАТО должны взять на себя ответственность за украинский вопрос, вместо того, чтобы критиковать действия Пекина или оказывать на него давление, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. По ее словам, история в итоге покажет, кто стоит на стороне справедливости, передает РИА Новости.

Что касается ответственности по украинскому вопросу, то я думаю, что США и военные блоки, такие как НАТО, должны взять на себя ответственность, НАТО не имеет права критиковать Китай или оказывать на него давление, — заявила Мао Нин.

По ее словам, Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию относительно украинского кризиса, а также выступает за проведение мирных переговоров.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег КНР от предоставления военной помощи России. Он подчеркнул, что такие поставки будут иметь серьезные последствия для Пекина.

Политолог Анастасия Слепова сообщила, что США захотели ввести санкции против Китая на фоне укрепившихся взаимоотношений Пекина и Москвы. Она рассказала, что Вашингтон переживает из-за того, что КНР активно взаимодействует не только с РФ, но и с Минском.